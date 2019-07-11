11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в жилом доме в Лидском районе погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 10 июля. Сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Малейковщизна Лидского района поступило спасателям в 23.25. На месте пожара обнаружен погибший хозяин дома.

Причина пожара устанавливается.-0-