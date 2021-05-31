При пожаре жилого дома в Горецком районе погиб человек

31 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. При пожаре жилого дома в агрогородке Ленино Горецкого района погиб человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило около 00.20. К моменту прибытия сотрудников МЧС к месту вызова происходило горение открытым пламенем веранды, кровли дома и сарая. Со слов соседей, внутри мог находиться хозяин дома 1954 года рождения. Мужчина проживал один.

На веранде дома под обрушившимися конструкциями спасатели обнаружили обгоревшее тело хозяина. Поиск погибшего был затруднен высокой температурой, плотным задымлением и обрушившимися конструкциями веранды.

В результате пожара уничтожена кровля, веранда, повреждено перекрытие и имущество в доме. В сарае уничтожена кровля, повреждены стены.

Причина пожара устанавливается.-0-