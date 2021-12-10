При столкновении легковушек на перекрестке в Минске пострадал пассажир

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две легковушки столкнулись на столичном перекрестке: пострадал пассажир, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 6.55 41-летний водитель машины "Шкода" двигался по улице Свердлова со стороны улицы Маяковского. При повороте налево на улицу Бобруйскую он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Хендэ".

В результате ДТП пассажир "Хендэ" получил повреждения и был доставлен в больницу.

По факту произошедшего отдел ГАИ Ленинского РУВД Минска проводит проверку.

Госавтоинспекция напоминает: при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо.-0-