При возгорании зерносушилки в Петриковском районе спасли тонну зерна кукурузы, 4 т повреждено

Фото из архива
27 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Зерносушильный комплекс горел в Копаткевичах Петриковского района, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Информацию об инциденте спасатели получили 26 октября в 21.13. В результате пожара поврежден металлический бункер зерноочистительно-сушильного комплекса, а также повреждено 4 т и спасена 1 т зерна кукурузы. Пострадавших нет.
Причину произошедшего устанавливают. Есть версия, что ЧП случилось из-за конструктивного недостатка теплогенерирующих агрегатов и устройств.-0-