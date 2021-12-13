При закладке психотропов задержана минчанка

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники задержали минчанку, когда она делала закладку психотропов, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома при силовой поддержке ОМОН УВД задержали 25-летнюю неработающую минчанку. Она причастна к незаконному обороту наркотических средств. Девушку задержали в момент, когда она делала очередную закладку.

В ее мобильном телефоне правоохранители нашли координаты уже сделанных закладок наркотика. При осмотре указанных участков местности сыщики изъяли семь закладок с наркотическим веществом. При личном досмотре, в тайниках и по месту жительства у фигурантки обнаружено 75 г гашиша, более 2 г порошкообразного вещества, содержащего в своем составе амфетамин, и 0,0008 г психотропного вещества - диэтиламида лизергиновой кислоты (ЛСД).

"Девушка работала на один из интернет-магазинов по сбыту наркотиков. По словам задержанной, делать "карьеру" наркодилера она начала около двух месяцев назад. Оптовые партии забирала в пригороде Минска из тайников, на квартире делила их на дозы для конечных потребителей и делала закладки. Сбыт психотропов задержанная осуществляла на территории столицы", - рассказали в УВД.

В ходе осмотра квартиры оперативники нашли все необходимые предметы для фасовки наркотиков: весы, пакеты, изоленту и другие приспособления для наркобизнеса.

В отношении задержанной следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.328 УК, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Ранее в поле зрения правоохранительных органов минчанка не попадала.-0-