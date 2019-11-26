Причастных к кражам крупного рогатого скота задержали в Гомельской области

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Группу лиц, причастную к кражам крупного рогатого скота, задержали в Гомельской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Как сообщалось, 16 ноября в деревне Звонец Рогачевского района оперативники уголовного розыска остановили машину с украденными из Быховского района Могилевской области коровами.

Задержаны трое жителей Рогачевского района. По словам начальника управления уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома Виктора Чикунова, фигуранты подозреваются в серии подобных краж. Так, в октябре о пропаже 10 коров с МТФ в деревне Драгунск Рогачевского района сообщило руководство ОАО "АгроЖуравичи". Хозяйство оценило причиненный ущерб на сумму свыше Br20 тыс. Аналогичное сообщение поступило и от директора ОАО "Кормаагросервис" Кормянского района: с частично огороженной территории МТФ в деревне Староград из загона были похищены четыре бычка общим весом более 600 кг.

Кроме того, правоохранители задержали жителя Жлобина, у которого изъяли трех коров, похищенных в Рогачевском районе.

Как удалось установить, в "АгроЖуравичи" задержанные наведывались трижды. В первые два раза они вывезли по три головы КРС, в третий загрузили в микроавтобус сразу четырех коров. В "Кормаагросервис" приезжали дважды: 10 октября смогли вывезти одного бычка, а следующей ночью - сразу трех.

Правоохранители продолжают устанавливать факты противоправной деятельности группы.-0-