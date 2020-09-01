Причиной аварии в столице стала собака

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием мотоциклиста произошло в Минске из-за внезапно выбежавшей на проезжую часть собаки, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 20:30 водитель 1984 года рождения, управляя мотоциклом "Harley-Davidson", двигался по улице Ильянской со стороны улицы Баторинской в направлении улицы Мястровской. Возле дома № 4 он не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла, по предварительной информации, из-за выбежавшей на проезжую часть собаки. Мотоциклист наехал и на животное, и на бордюрный камень. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

Проводится проверка, все обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-