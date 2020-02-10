Причиной ДТП на проспекте Газеты "Правда" в Минске стало недомогание водителя

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На проспекте Газеты "Правда" в Минске произошло ДТП, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде Московского РУВД Минска Любови Трепашко, водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем "Хендай", двигалась по проспекту Газеты "Правда" со стороны ул. Алибегова в направлении ул. Голубева. Напротив д.14 по проспекту Газеты "Правда" она почувствовала себя плохо, потеряла управление автомобилем и совершила наезд на припаркованный у края проезжей части автомобиль "Мерседес", который от удара совершил наезд на автомобиль "Ауди".

Водитель госпитализирована. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.-0-