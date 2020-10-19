19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной повреждения автомобиля жительницы Солигорска стал конфликт с коллегой по работе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблиспокома.

Оперуполномоченному уголовного розыска Солигорского РОВД потребовалось всего несколько часов для того, чтобы установить личность злоумышленника, повредившего автомобиль на неохраняемой стоянке.

"Утром 13 октября телефонный звонок от знакомого принес жительнице Солигорска неприятную новость - в принадлежащем ей автомобиле "Фиат" было разбито стекло. Рядом у автомобиля на земле лежали осколки от бутылки и нож с рукояткой. Порядок в салоне автомобиля был не нарушен, двери заперты, следов, указывающих на попытку угона автомобиля не было, никакого имущества из салона автомобиля не похищено. О произошедшем гражданка сообщила в милицию", - рассказали в УВД.

Установлению личности злоумышленника в значительной мере поспособствовал нож, обнаруженный на месте происшествия - кому он принадлежал, женщина вспомнить не смогла, но указала, что она видела похожий на столе в комнате приема пищи по месту работы. Далее, как говорится, было уже дело техники - в течение нескольких часов была установлена личность злоумышленника - 50-летнего коллеги потерпевшей.

Свой поступок гражданин, повредивший автомобиль, объяснил тем, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, случайно проходил возле автомобиля и вспомнил обиду - якобы имевшиеся долговые обязательства на сумму Br20. Он нашел бутылку и бросил ее в стекло автомобиля. Гражданин не стал отрицать, что нож принадлежит ему, и пояснил, что случайно обронил его на месте происшествия.

Мужчина только в конце сентября освободился из мест лишения свободы, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и угонов автомобилей.

По факту повреждения автомобиля Солигорским РОВД проводится проверка, назначены экспертизы, действиям гражданина будет дана правовая оценка.-0-