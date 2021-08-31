Причиной пожара в Могилевском районе стало оставленное в сети зарядное устройство

31 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Причиной пожара в Могилевском районе, как предполагается, стало оставленное в сети зарядное устройство, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Информация о задымлении в подъезде многоквартирного жилого дома в д.Подгорье Могилевского района поступило 30 августа в 16.14. По прибытии спасателей к месту вызова горела квартира на первом этаже. Со слов соседей, внутри квартиры, которая сдавалась в аренду, никого не было.

Огонь уничтожил диван и постельные принадлежности, закопчено имущество в квартире. Пострадавших нет.

"Скачки напряжения, технические сбои могут спровоцировать возгорание устройства, включенного в сеть, - предупреждают в МЧС. - В целях безопасности следует отключать от сети не работающие по прямому назначению зарядные устройства. Также следует использовать в работе оригинальные устройства и присутствовать при зарядке гаджетов".-0-