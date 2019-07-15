15 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Причиной смерти гостя на свадьбе в Кобринском районе могло стать сердечно-сосудистое заболевание, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный telegram-канал СК Беларуси.

Тело 61-летнего жителя Дрогичинского района было обнаружено 13 июля примерно в 22.30 вблизи одного из зданий агрогородка Городец. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что мужчина был гостем на свадьбе дочери своего друга.

"Он вышел на улицу вместе с отцом невесты. В это время к ним подошла компания молодых людей, которые просили продать алкоголь. После того, как алкоголь был передан, а деньги за него уплачены, между отцом невесты и молодыми людьми завязался конфликт, который перерос в потасовку. В результате мужчинам были причинены телесные повреждения. Когда компания ушла и мужчины вернулись в кафе, одному из них стало плохо. Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи пыталась реанимировать мужчину, однако он скончался. Отец невесты госпитализирован в травматологическое отделение учреждения здравоохранения", - сообщает подробности telegram-канал.

Судебно-медицинским экспертом предварительно установлено, что причиной смерти мужчины стало сердечно-сосудистое заболевание. Кобринский РОСК по данному факту проводит проверку.-0-