Причиной смерти рабочих в колодце на пр.Дзержинского мог быть низкий уровень кислорода

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительным данным, причиной смерти рабочих в колодце на пр.Дзержинского в Минске мог быть низкий уровень кислорода, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович.

"Предварительно, причиной смерти может являться низкий уровень кислорода в коммуникационном колодце. По полученной информации, рабочие не имели права спускаться в колодец, согласно инструкциям. По данному факту Следственным комитетом проводится проверка", - проинформировал Сергей Кабакович. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Опрошены очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы.

"Жизни выжившего 30-летнего мужчины в настоящее время ничто не угрожает", - добавил представитель СК.

Как сообщалось, вечером 26 июня из кабельного колодца работники МЧС извлекли троих мужчин без сознания. Позже медики констатировали смерть одного из них. Через некоторое время скончался еще один. Третий пострадавший был госпитализирован с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой легкой степени, ссадинами головы и плеча.

Работники МЧС провели анализ воздуха в колодце. Превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ обнаружено не было.

Выяснилось, что работники частной строительной организации прокладывали кабель через пр.Дзержинского. По данным СК, 37-летний мужчина опустился в люк, где почувствовал себя плохо. К нему на помощь направились двое коллег.

Кроме проверки СК, по факту гибели людей начал специальное расследование Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты. По его результатам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организаций, которые не обеспечили соблюдение требований законодательства об охране труда, что привело к несчастному случаю на производстве со смертельным исходом.-0-