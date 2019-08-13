Причиной возгорания 160-тонной скирды соломы в Кобринском районе могла стать молния

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Молния могла стать причиной возгорания скирды соломы в Кобринском районе, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел 12 августа около 19.30. В поле вблизи агрогородка Пески загорелась скирда соломы укоса этого года, принадлежащая местному сельхозпредприятию. Всего было складировано 160 т соломы. Прибывшие на место происшествия спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Подразделения МЧС совместно с работниками хозяйства спасли от огня 155 т соломы.
Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - грозовой разряд молнии.-0-
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