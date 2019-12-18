Причиной взрыва в многоэтажке Дрогичина могла стать разгерметизация газового баллона

18 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Одной из возможных причин взрыва в многоэтажном жилом доме в Дрогичине названа разгерметизация газового баллона. Такое мнение высказал сегодня во время круглого стола в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья первый заместитель начальника областного управления Департамента государственной инспекции труда Василий Бацук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проводится специальное расследование несчастного случая. Причины, почему произошел этот взрыв, будут установлены после проведения технических экспертиз. Версий достаточно много. Понятно, что была нарушена герметичность применяемого газового оборудования. Возможно, был поврежден сам газовый баллон, или газопроводящие рукава, или соединения баллона с рукавом. Могла быть и иная причина. Пока это только предположения. Мы изучаем эти вопросы. По окончании расследования материал будет направлен в Следственный комитет, который даст ответ на вопрос: имеются ли в действиях должностных лиц признаки состава преступления", - отметил Василий Бацук.

Как сообщалось, резонансный случай в Дрогичине произошел 9 декабря. При устройстве натяжных потолков в одной из квартир пятиэтажного жилого дома взорвалась газовоздушная смесь. В результате взрыва были повреждены шесть квартир и дверь тамбура на первом этаже. Пострадали двое работников: оба получили ожоги 40% и 48% поверхности тела. Сын хозяйки, 14-летний подросток, получил ожоги 10% поверхности тела. Для дальнейшего лечения мужчин доставили в госпиталь в Минск.

Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Дрогичине вернулись в свои квартиры Руководитель области Анатолий Лис поручил держать вопрос на контроле, сделать все, чтобы люди не жаловались.

"Мы обратили внимание на то, что в сфере услуг нередко нормативная документация отстает от жизни. Развиваются новые производства, новые технологии, а в нормативных документах четко не прописано, каким образом это надо выполнять. Но в законе об охране труда указано, что при отсутствии в нормативной документации каких-либо требований, работодатель обязан обеспечить безопасность труда и принять меры по сохранению жизни и здоровья работающих", - подчеркнул первый замначальника областного управления Департамента госинспекции труда.

В областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья сегодня прошел круглый стол, посвященный Всемирному дню профилактики травматизма.-0-