Придорожное кафе горело в Зельвенском районе

15 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Зельвенские спасатели ликвидировали пожар в придорожном кафе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в придорожном кафе неподалеку от деревни Сынковичи поступило днем 14 февраля. "Посетитель обратил внимание на дым в банкетном зале и сообщил персоналу. Сотрудники вчетвером пытались справиться с возгоранием, используя порошковые огнетушители, ведра с водой и снег", - сообщили в МЧС.

Прибывшие на место спасатели обнаружили задымление на чердаке. Они пошутили очаг возгорания и не дали огню распространиться на большую площадь. В результате пожара повреждено перекрытие над помещением зала и кровля на 5 кв.м, закопчены стены.

Предполагаемая причина пожара - перекал камина.-0-