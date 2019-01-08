Приговор по делу об убийстве двух девушек в Бобруйске огласят 9 января

8 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В суде Бобруйского района и города Бобруйска 9 января огласят приговор по делу об убийстве с особой жестокостью двух девушек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в прокуратуре области.
"Сегодня в суде завершились прения сторон, а завтра, 9 января, планируется оглашение приговора. Прокурор запросила для обвиняемого высшую меру наказания", - сказали собеседники.
Жестокое двойное убийство произошло в Бобруйске 20 июля. После знакомства в кафе 36-летний ранее судимый мужчина пригласил к себе двух девушек 26 и 27 лет. Однако что-то пошло не так, в итоге девушкам пришлось прятаться в ванной, звонить в милицию и просить помощи. К сожалению, правоохранители предупредить трагедию не смогли: девушки были найдены убитыми в квартире предполагаемого убийцы. По оценкам экспертов им было нанесено более 90 ударов молотком.
Мужчине предъявлено обвинение по п.1 ч.2 ст.139 УК (убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью). Ему грозит длительный срок лишения свободы или смертная казнь.-0-
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