Приговор руководителям профсоюза РЭП оставлен без изменения

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приговор руководителям профсоюза работников радиоэлектронной промышленности оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения, передает корреспондент БЕЛТА.

К такому решению пришел Минский городской суд, проверив в апелляционном порядке законность, обоснованность и справедливость вынесенного судом Советского района Минска приговора в отношении Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

В августе суд Советского района Минска приговорил Геннадия Федынича и Игоря Комлика к 4 годам ограничения свободы без направления в исполнительное учреждение открытого типа, без конфискации имущества. Они также лишены права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей, сроком на 5 лет.

Как следует из обвинения, председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич вместе с главным бухгалтером этого объединения Игорем Комликом с января 2011 года по март 2012 года без соответствующего разрешения Нацбанка Беларуси обеспечил открытие счета профсоюза в иностранной валюте в банке, расположенном в Вильнюсе. Средства, поступившие от нерезидентов Беларуси, снимались Комликом, перемещались в Беларусь, в том числе лицами, не осведомленными о преступном характере этих действий. Поступление денег не отражалось в регистрах бухгалтерского учета профсоюза, не регистрировалось должным образом как иностранная безвозмездная помощь.

Таким образом с 13 января по 22 марта 2011 года обвиняемые получили доход на общую сумму более $17,4 тыс., с 9 марта по 9 декабря того же года - 140 тыс. евро. В результате за 2011 год не был уплачен налог на прибыль в размере более Br22 тыс. с учетом деноминации. Тем самым обвиняемые причинили ущерб в особо крупном размере.-0-