Приговор виновнику аварии с выпавшей на ходу пассажиркой вынесен в Гомеле

21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судом Советского района Гомеля постановлен приговор по уголовному делу о ДТП с участием нетрезвого бесправника, в результате которого пассажиру причинены тяжкие телесные повреждения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Водитель признан виновным в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим авто в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. На основании ч.4 ст.317 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. На этот же срок он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также к обвиняемому применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.

В июле 2018 года нетрезвый мужчина, не имея права управления авто, в темное время суток ехал на легковушке в направлении улицы Жукова областного центра. В салоне перевозил двух не пристегнутых ремнями безопасности пассажиров. Перед участком дороги с круговым движением проявил невнимательность, не справился с управлением и наехал на бордюр. Через открывшуюся переднюю дверь из движущейся машины выпала пассажирка. Обвиняемый задним правым колесом переехал потерпевшую. Женщине были причинены тяжкие телесные повреждения.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-