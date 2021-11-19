Приятель погостил у минчанина и похитил имущество на Br2 тыс.

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гость похитил у минчанина вещи на Br2 тыс., сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
52-летний минчанин сообщил во Фрунзенское РУВД Минска, что из его квартиры пропали ювелирное украшение, велосипед и строительные инструменты. Оперативники отдела уголовного розыска установили, что к хищению может быть причастен 39-летний приятель хозяина, который временно проживал у него.
"Оказалось, гость регулярно приносил в дом алкоголь и предлагал распить его вместе. Когда минчанин засыпал, приятель выносил из квартиры имущество и относил в ломбард", - рассказали в ГУВД.
Общая стоимость похищенных вещей - золотого кольца, велосипеда, промышленного фена, дрели, электрических рубанка и отвертки - составила около Br2 тыс.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.-0-