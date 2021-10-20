Приятели из Житковичского района похитили более 100 кг карпа из пруда рыбхоза

20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе задержали любителей чужой рыбы, которые похитили из пруда рыбхоза более 100 кг карпа, 2,4 кг сома, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 16 октября в Житковичский РОВД поступила информация о том, что в одном из рыбных хозяйств задержали похитителей. Как оказалось, 29-летний житель районного центра вместе с 30-летним приятелем из деревни Дедовка решили поживиться рыбой местного рыбхоза. "Прихватив с собой сети, они направились к пруду, что в паре километров от деревни Боровая. Невод забрасывали не один раз, пока их не задержала охрана предприятия", - рассказали в УВД.

В результате друзья похитили 107 кг карпа, 2,4 кг сома и щуку на общую сумму почти Br580.

За кражу возбудили уголовное дело.-0-