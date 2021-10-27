Приобрел легковушку в лизинг и продал: в Минске возбудили уголовное дело о мошенничестве

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Центрального района Минска после изучения материалов доследственной проверки территориального УВД возбудила в отношении 28-летнего местного жителя уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дела подозреваемый в январе 2020 года получил от лизинговой компании по договору финансовой аренды автомобиль Mercedes-Benz E220 cdi 2002 года выпуска, стоимость которого свыше Br9 тыс. При этом молодой человек изначально не намеревался производить лизинговые платежи и лично пользоваться автомобилем. Он перепродал Mercedes-Benz третьему лицу, а вырученными деньгами завладел и распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в Центральный (Минска) районный отдел Следственного комитета.-0-