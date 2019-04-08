Прицеп молоковоза врезался в остановку в Малоритском районе

8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе Брестской области прицеп молоковоза отцепился от грузовика и врезался в остановку общественного транспорта, сообщил БЕЛТА старший госавтоинспектор отделения ГАИ Малоритского РОВД Юрий Гайдучик.
ДТП случилось 7 апреля около 10.00 на автодороге Р17 Брест - граница Украины (Олтуш). По предварительной информации, водитель 1959 года рождения на автомобиле МАЗ с прицепом ехал в сторону Малориты. Вблизи деревни Замшаны цистерна отцепилась, выехала на встречную полосу, а затем врезалась в остановку общественного транспорта.
В аварии никто не пострадал. Остановка значительно разрушена, у прицепа молоковоза - механические повреждения.
Проводится проверка.-0-
Фото отделения ГАИ Малоритского РОВД
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