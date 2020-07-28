Прицеп с песком перевернулся на проспекте в Минске

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прицеп с песком отцепился от машины и опрокинулся, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня в районе пересечения Партизанского проспекта с улицей Кулешова. Водитель МАЗа с груженым песчано-гравийной смесью самосвальным полуприцепом ехал со стороны улицы Кабушкина. "По предварительной информации, прицеп самопроизвольно отцепился, продолжил движение и столкнулся с автомашиной "Ниссан", двигавшейся в попутном направлении слева. После наехал на бордюрный камень и опрокинулся", - проинформировала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.

Пострадавших нет. Движение на участке проспекта затруднено. На месте ДТП работают сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска.-0-