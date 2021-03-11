Привязал к автомобилю тюбинг и совершил ДТП - расследование завершено

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 11 марта 2021
Минск Облачно с прояснениями 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:10 СК Армении направил в Генпрокуратуру уголовное дело против лидера оппозиции Манукяна В мире
12:02 В Беларуси к выходным станет теплее Общество
11:59 Кунцевич: в укрепление регионов и улучшение качества жизни запланированы серьезные инвестиции Регионы
11:59 Минприроды приглашает присоединиться к экодвижению "Вместе за чистую и зеленую страну" Общество
11:56 В Нигерии во время нападения на школу убиты 13 человек В мире
11:52 Минский зоопарк проведет конкурс на лучший скворечник Культура
11:52 Белорусские ученые добиваются фундаментальных результатов, отвечающих мировому уровню - Гусаков Экономика
11:45 В Махачкале неизвестный открыл огонь по силовикам В мире
11:44 В Беларуси 57 тыс. школьников планируют оздоровить на весенних каникулах Общество
11:42 Мобильные датчики контроля скорости работают на шести участках в Минске Регионы
11:41 Известные песни из советского кино исполнят в Большом театре 13 марта Культура
11:35 Снегопад и гололедица - ГАИ рекомендует учитывать погодные условия Общество
11:34 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 12 марта из-за сильного ветра Общество
11:32 В Беларуси в 2020 году разработано и доведено до практического применения более 1 тыс. новшеств Технологии
11:32 Литературный фестиваль "Центр Европы" стартовал в Полоцке Культура
11:26 В Брестской области началась вакцинация от коронавируса работников образования и соцслужбы Регионы
11:24 Нацбанк рассказал, какие поддельные деньги чаще всего находят в Беларуси Экономика
11:16 Американская экономика получит $2 трлн вливаний В мире
11:12 В России за сутки выявили 9270 случаев заражения COVID-19 В мире
11:05 Медпомощь из бюджета СГ пострадавшим от аварии на ЧАЭС планируют сделать ежегодной Общество
11:04 Соцопрос позволил выявить реальное самочувствие белорусского общества - Винокурова Общество
11:01 ФПБ и Минтруда обсудили предложения по совершенствованию пенсионного обеспечения Общество
10:58 В Германии началась третья волна пандемии коронавируса В мире
10:56 В Бобруйском районе задержали пьяного водителя школьного автобуса Происшествия
10:51 В Беларуси выявлен британский штамм коронавируса Общество
10:49 Петрашова: молодежь - это стратегический и кадровый ресурс нашей страны Регионы
10:49 Привязал к автомобилю тюбинг и совершил ДТП - расследование завершено Происшествия
10:41 Соболенко сыграет с Мугурусой в четвертьфинале турнира в Дубае Спорт
10:25 В Минске более 50 остановочных пунктов получили названия, еще 5 переименованы Регионы
10:21 В Кыргызстане 11 апреля пройдет референдум о внесении изменений в Конституцию В мире
Все новости
Все новости
Происшествия
11 марта 2021, 10:49

Привязал к автомобилю тюбинг и совершил ДТП - расследование завершено

Фото УСК по Минской области
Фото УСК по Минской области

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по Минской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в январе текущего года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"По данным следствия, 10 января около 17.00 34-летний мужчина в поселке Крупский Крупского района с помощью буксировочного троса закрепил к крюку в заднем бампере автомобиля Nissan тюбинг. На тюбинге разместилась его 38-летняя сожительница, которую водитель повез кататься по ее просьбе. На парковке возле здания Крупского лесхоза он начал разворачивать автомобиль и допустил занос тюбинга, который столкнулся с забором. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, с которыми была госпитализирована. Следствием установлено, что мужчина не учел скользкое покрытие дороги и не убедился в безопасности маневра", - рассказали в СК.

В ходе допроса обвиняемый полностью признал себя виновным в содеянном и раскаялся. Пояснил, что сожительница попросила привязать тюбинг к автомобилю и покатать ее. Он осознавал, что это опасно, и отказывался, но в итоге поддался на уговоры женщины. После произошедшего отвез потерпевшую в больницу.

С его участием следователями проведена проверка показаний на месте, в ходе которой мужчина указал маршрут движения автомобиля перед происшествием, место разворота и участок ограждения, с которым произошло столкновение тюбинга. Аналогичное следственное действие проведено с участием потерпевшей. К материалам дела приобщены заключения экспертных исследований. Установлено, что в момент ДТП водитель был трезв.

Его действия квалифицированы по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование завершено. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-

Фото УСК по Минской области
Фото УСК по Минской области

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ДТП Минская область Следственный комитет
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В Бобруйском районе задержали пьяного водителя школьного автобуса
Фото из архива В Речице вынесли приговор по делу об оскорблении Президента и представителя власти
Фото из архива В минской квартире обнаружены погибшие мужчина и женщина
Фото из архива В Минске при ремонте неэксплуатируемого детсада обрушилась плита - погиб рабочий
Фото из архива Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, сбившего девочку в Брестском районе
Фото МЧС В Дятловском районе спасли застрявшую на льду косулю
Главное
Ситуация в сфере нацбезопасности и защита конституционного строя - подробности встречи Лукашенко с главой КГБ
Головченко: необходимо определиться с перспективами и поэтапностью застройки городов-спутников
Более 13,5 тыс. многодетных семей открыли депозитные счета по новой программе "Семейный капитал"
Праздничная АКЦИЯ продолжается! Квартиры в новостройке "Барбадос" – от 2180 рублей за метр
Топ-новости
Рейтинг власти и оппозиции, отношение к протестам и символике - Мусиенко прокомментировал итоги масштабного соцопроса
В Беларуси выявлен британский штамм коронавируса
Кунцевич: в укрепление регионов и улучшение качества жизни запланированы серьезные инвестиции
Минприроды приглашает присоединиться к экодвижению "Вместе за чистую и зеленую страну"
В Беларуси к выходным станет теплее
Минздрав уверен в успехе создания отечественной вакцины против COVID-19
Соцопрос позволил выявить реальное самочувствие белорусского общества - Винокурова
Снегопад и гололедица - ГАИ рекомендует учитывать погодные условия
В Беларуси в 2020 году разработано и доведено до практического применения более 1 тыс. новшеств
Петрашова: молодежь - это стратегический и кадровый ресурс нашей страны
Обновлен перечень белорусских лекарств, цены на которые регулирует Минздрав
Щекин: соцопрос показал зрелость народа и честность национального лидера Лукашенко
В Беларуси 57 тыс. школьников планируют оздоровить на весенних каникулах
Пресс-конференция о наведении порядка и благоустройстве пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА
Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение - СК
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.