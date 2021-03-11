Привязал к автомобилю тюбинг и совершил ДТП - расследование завершено

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по Минской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в январе текущего года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"По данным следствия, 10 января около 17.00 34-летний мужчина в поселке Крупский Крупского района с помощью буксировочного троса закрепил к крюку в заднем бампере автомобиля Nissan тюбинг. На тюбинге разместилась его 38-летняя сожительница, которую водитель повез кататься по ее просьбе. На парковке возле здания Крупского лесхоза он начал разворачивать автомобиль и допустил занос тюбинга, который столкнулся с забором. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, с которыми была госпитализирована. Следствием установлено, что мужчина не учел скользкое покрытие дороги и не убедился в безопасности маневра", - рассказали в СК.

В ходе допроса обвиняемый полностью признал себя виновным в содеянном и раскаялся. Пояснил, что сожительница попросила привязать тюбинг к автомобилю и покатать ее. Он осознавал, что это опасно, и отказывался, но в итоге поддался на уговоры женщины. После произошедшего отвез потерпевшую в больницу.

С его участием следователями проведена проверка показаний на месте, в ходе которой мужчина указал маршрут движения автомобиля перед происшествием, место разворота и участок ограждения, с которым произошло столкновение тюбинга. Аналогичное следственное действие проведено с участием потерпевшей. К материалам дела приобщены заключения экспертных исследований. Установлено, что в момент ДТП водитель был трезв.

Его действия квалифицированы по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование завершено. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-

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