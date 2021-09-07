Привозили наркотики из России и выращивали сами: шестерых закладчиков ждет суд

7 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гродненской области завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, совершенном в составе организованной группы. Организаторов интернет-магазина по продаже наркотиков ждет суд, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Летом 2020 года в поле зрения правоохранительных органов попал интернет-магазин, занимавшийся реализацией наркотиков в даркнете. Выяснилось, что в магазине работает 25-летний мужчина. Его задержали вместе с 26-летней подругой, также принимавшей участие в работе интернет-магазина, задержали в сентябре прошлого года.

У задержанных при себе и дома были обнаружены свертки с гашишем. Кроме того, дома у молодых людей обнаружилось и все необходимое для фасовки наркотиков: весы, изолента, пакетики с застежкой Zip-lock. Выяснилось, что подозреваемые работали закладчиками. Наркотики поставляли из Российской Федерации, после чего фасовали их на разовые дозы и прятали в укромных местах для наркопотребителей.

"Благодаря действенному взаимодействию следователей и сотрудников милиции, при проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий также установлены и иные участники организованной группы по распространению наркотиков. У каждого из них в преступной схеме была своя роль", - рассказала Мария Трушинская. Так, в частности, один из задержанных, 26-летний житель Минска, рассказал, что он выращивал дома грибы, содержащие психотропные вещества, которые передавались закладчикам для дальнейшего сбыта покупателям.

Всего у задержанных изъято около 2 кг марихуаны, более чем полкилограмма гашиша, примерно 60 гр грибов, содержащих психотропные вещества, а также около 20 гр таблеток экстази. Свою деятельность магазин осуществлял практически во всех областных центрах страны.

Во время расследования уголовного дела установлено 7 участников организованной группы. Возраст участников - от 20 до 26 лет. Цель каждого из них - заработать легкие деньги.

Сейчас 6 участников организованной группы заключены под стражу. 25-летний организатор магазина находится в Российской Федерации.

"Действия каждого участника преступной группы квалифицированы в зависимости от их роли в преступной деятельности", - отметила Мария Трушинская.

Всем участникам участникам организованной группы предъявлено обвинение по ч.4 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, совершенный повторно, организованной группой в крупном размере) УК. Кроме того, трое из них обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.328-1 (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств и психотропных веществ, совершенные организованной группой в крупном размере).

Действия еще двоих квалифицированы также по ч.3 ст.329 (незаконный посев и выращивание грибов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества) УК и ч.2 ст.331 (склонение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ).-0-