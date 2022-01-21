Призывника-уклониста в Барановичах оштрафовали на Br2,5 тыс.

21 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу об уклонении от призыва на воинскую службу, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

На скамье подсудимых оказался 21-летний местный житель. Молодой человек трудоустроен и ранее не имел проблем с законом. Установлено, 5 ноября 2020 года его уведомили о необходимости явиться в военный комиссариат в определенное время и разъяснили положения об ответственности за неявку. Призывник в присутствии участкового инспектора милиции отказался получать повестку. В обозначенный срок, а также до 31 декабря 2020 года он не явился в военкомат и не отвечал на поступавшие звонки и сообщения в мессенджерах.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств на основании ч.1 ст.435 (уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу) УК суд Барановичского района и города Барановичи назначил фигуранту наказание в виде штрафа в размере 80 базовых величин, или Br2,5 тыс.

Обвиняемый подал на приговор апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.-0-