Проблемы с водой в Бешенковичах: до утра не рекомендуется пить воду, 5 детей поместили в больницу

30 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня жители микрорайона по ул. Молодежной в Бешенковичах массово стали жаловаться на качество водопроводной воды - у нее был специфический запах. К ухудшению качества воды привела авария на водопроводных сетях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на районную газету "Зара".

Заместитель председатель райисполкома Виктор Гришан рассказал изданию, что авария произошла в ночь с 29 по 30 марта. На место происшествия выезжала аварийная бригада специалистов, которые проводили восстановительные работы. С самого утра к домам, из которых поступали многочисленные обращения по поводу запаха воды, организовали подвоз питьевой воды в цистернах.

"До утра не рекомендуется использовать водопроводную воду для питья. Пока не будет выполнен необходимый объем восстановительных работ. Сейчас подача воды будет осуществляться через станцию обезжелезивания "Южная", перед запуском все водопроводные сети были продезинфицированы", - сказал Виктор Гришан.

По словам главного врача центральной районной больницы Светланы Рощиной, сегодня в учреждение поместили пятерых детей. Все находятся в удовлетворительном состоянии, их здоровью и жизни ничего не угрожает. Решение о госпитализации принято ввиду малолетнего возраста.-0-