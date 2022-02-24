Продал квартиру, оставил без помощи: за злоупотребление правами опекуна возбуждено уголовное дело

24 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сын оставил недееспособную мать без ухода, в отношении него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении правами опекуна. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Прокуратура Осиповичского района выявила факт злоупотребления правами опекуна со стороны 34-летнего минчанина. Установлено, что решением суда Фрунзенского района Минска от 7 февраля 2012 года его мать из-за наличия деменции (слабоумия) признана недееспособной. Опекуном над ней назначен ее сын.

В том же году по решению администрации Фрунзенского района Минска дано согласие на обмен принадлежащей матери трехкомнатной квартиры в столице на двухкомнатную в районном поселке Татарка Осиповичского района с доплатой в размере Br350 млн неденоминированных рублей. Вырученные деньги сын был обязан положить на расчетный счет матери.

После сделки мужчина перевез мать в названный населенный пункт в Могилевской области и оставил там одну без ухода. Отчет о хранении имущества женщины и управления им, в том числе суммой в Br350 млн неденоминированных рублей, в орган опеки и попечительства не представил.

По данным фактам прокурор Осиповичского района поручил местному отделу внутренних дел провести проверку в порядке ст.174 Уголовно-процессуального кодекса на наличие в действиях мужчины признаков преступления.

Прокуратура района изучила представленные Осиповичским РОВД материалы доследственной проверки. Установлено, что минчанин действительно злоупотребил правами опекуна и использовал опеку в корыстных целях. Он умышленно оставил мать в квартире, расположенной в поселке Татарка, без надзора и необходимой помощи. За женщиной осуществляли уход жители поселка. В квартире отсутствовали газ, свет, имелась задолженность за коммунальные платежи. На звонки соседей сын отвечал, что помогать матери не собирается.

Эти действия создали угрозу жизни и здоровью женщины, а также повлекли существенное ущемление ее прав и законных интересов. Как итог прокурор Осиповичского района возбудил в отношении мужчины уголовное дело о злоупотреблении правами опекуна по ст.176 Уголовного кодекса.

Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в Осиповичский районный отдел Следственного комитета. Женщина находится на лечении, впоследствии будет рассмотрен вопрос об определении ее в интернатное учреждение.-0-