Продавал несуществующие автомобили - следователи Минской области ищут потерпевших

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Минской области расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном повторно. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

По предварительной информации, 34-летний житель Минского района с марта по ноябрь 2020 года, не имея в наличии транспортных средств, размещал на интернет-сайте объявления о продаже автомобилей по цене ниже рыночной. При общении с потенциальным покупателем предлагал сделать предоплату за автомобиль путем перевода денежных средств на банковскую карту либо абонентский номер мобильного телефона. После получения денежных средств на связь он уже не выходил.

"В настоящее время установлены следующие абонентские номера мужчины: 8 (025) 708-45-12, 8 (025) 610-99-59, 8 (033) 331-72-72, 8 (033) 331-72-71, 8 (029) 238-05-45, 8 (033) 377-15-78, 8 (033) 913-32-44, 8 (033) 913-35-38, 8 (025) 742-03-62, 8 (029) 746-99-33", - рассказали в СК.

Установлено 40 фактов противоправной деятельности обвиняемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

"У следствия имеются основания полагать, что подобных фактов может быть больше. В связи с этим обращаемся с просьбой к гражданам, пострадавшим от действий мужчины, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 229-07-41, 8 (029) 923-99-92", - добавили в СК.-0-