Продавец автозапчастей из Слонима присвоил более Br16 тыс.

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующий магазином в Слониме три месяца присваивал выручку. Свыше Br16 тыс. ушло на развлечения и игорные заведения, сообщили БЕЛТА в МВД.

Крупную растрату в одном из магазинов по продаже автозапчастей в Слониме выявил ОБЭП. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело, подозреваемый - 28-летний заведующий торговым объектом.

"Молодой человек устроился на работу в апреле этого года. Уже в августе он решился на преступление, в частности начал продавать автомобильные детали мимо кассы. Неучтенную выручку забирал себе и тратил на развлечения, в том числе в игорных заведениях. В среднем присваивал в конце рабочей недели около Br300, а иногда в разы больше", - рассказали в ОБЭП Слонимского РОВД.

В ноябре руководители торговой сети заподозрили, что их могут обманывать: товар регулярно поставлялся в магазин, но фактически не продавался. По расчетам хозяев, при таких условиях запчасти уже негде было бы хранить. В итоге во время проверки точки специалисты выявили недостачу, которая к тому времени составила около Br16,3 тыс. Результаты ревизии были направлены в правоохранительные органы.

Подозреваемый возместил ущерб. Ранее мужчина не привлекался к уголовной и административной ответственности.-0-