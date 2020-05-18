18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продавец магазина косметики в Минске присвоила более Br3 тыс., сообщили БЕЛТА в МВД.

В ОБЭП Фрунзенского РУВД столицы обратился управляющий сети магазинов косметики с просьбой разобраться в ситуации, почему в книге жалоб и предложений вырвана страница. Оперативники выяснили, что страницу вырвала 18-летняя продавец магазина. Причиной послужила написанная жалоба возмущенной посетительницы: она оплатила стоимость товара в полном размере, хотя в чеке была указана скидка.

Оперативники установили, что девушка-продавец таким образом "предоставила" около 100 скидок на покупки разным покупателям, воспользовавшись своей скидочной картой, а разницу в стоимости товара присваивала себе. Кроме того, покупки, совершенные за наличный расчет, чек по которым покупатель не запрашивал, она аннулировала, а наличные деньги из кассы забирала себе.

Причиненный ею ущерб составил около Br3 тыс. Известно, что ранее минчанка к уголовной ответственности не привлекалась. Следователями дана правовая оценка.-0-