Продавец магазина мебели в Витебске обвиняется в хищении более Br43 тыс.

10 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области изучила и направила в суд Октябрьского района Витебска уголовное дело по обвинению 38-летней жительницы города в присвоении денег в особо крупном размере и служебном подлоге (ч.4 ст.211, ч.1 ст.427), сообщили БЕЛТА в прокуратуре региона.

Установлено, что продавец одного из магазинов Витебска с мая 2017 по апрель 2018 года в несколько приемов похитила вверенные ей наличные деньги, которые покупатели внесли в кассы магазинов при покупке мебели. Всего обвиняемая присвоила более Br43 тыс.

Чтобы скрыть хищения, женщина составила и подписала заведомо ложные документы: приходный кассовый ордер о внесении платежа покупателями по рассрочке за приобретенную мебель, товарно-транспортные накладные. Их она предоставила для учета в бухгалтерию предприятия.

Во время предварительного следствия витебчанка возместила причиненный предприятию материальный ущерб в полном объеме.

При проверке материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения и согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемой.-0-