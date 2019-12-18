Продавец носков присвоил технику на Br10 тыс. и сбыл ее на улице

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция задержала ранее не судимого 33-летнего жителя Минской области, который обманом присвоил технику на Br10 тыс. и сбыл ее на улице. Об этом БЕЛТА сообщили в Советском РУВД Минска.

Оперативники выяснили, что преступной деятельностью мужчина занимался полтора года. В обычных и интернет-магазинах по продаже компьютерной техники он изображал заинтересованного покупателя, который хочет купить сразу несколько вещей. "Когда товары попадали к мужчине, обязательств по оплате он не выполнял, а сбрасывал продавцу поддельную платежную квитанцию, - рассказали в РУВД. - Правоохранителям мужчина пояснил, что трудится в качестве индивидуального предпринимателя по продаже чулочно-носочных изделий. Поскольку бизнес должного дохода не приносит, то занялся преступной деятельностью".

Товар мужчина сбывал прохожим на улице, деньги тратил на собственные нужды. "Из различных районов столицы поступило четыре заявления от граждан о преступных действиях фигуранта. Сумма ущерба составила около Br10 тыс", - проинформировали в милиции.

Материалы проверки направлены в Советский (г.Минска) районный отдел Следственного комитета.

Лицам, пострадавшим от действий гражданина, необходимо обращаться в Советское РУВД г.Минска (пер.Я.Колоса,3) или по телефонам 8(017)292-02-02, 8(017)239-67-89, 8(033)107-69-57.-0-