Продавец ритуального магазина в Бобруйске присвоила почти Br3,5 тыс.

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске местный ОБЭП выявил аферу в сфере похоронных услуг. В присвоении почти Br3,5 тыс., принадлежащих родственникам шестерых усопших, подозревается 22-летняя продавец ритуального магазина. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Девушка заключала с потерпевшими договоры на захоронение с последующей оплатой, а деньги за услуги присваивала. Часть недостачи в кассе была выявлена при проверке наличия дебиторской задолженности в магазине, после чего материалы направили в милицию.

"Мы установили, что помимо допущенной недостачи продавщица с согласия потерпевших получала пособие на погребение и занималась организацией захоронения. При этом выплаты на погребение были значительно выше затрат, указанных в отчетных документах. Разницу девушка забирала себе", - рассказали в УВД Бобруйского горисполкома.

Следователи возбудили уголовное дело за присвоение. Известно, что подозреваемая частично возместила ущерб.

В УВД добавили: это не первый случай на предприятии. В ближайшее время за похожее хищение будут судить еще одну продавщицу, которая присвоила Br6,4 тыс. Расследование по уголовному делу уже завершено.-0-