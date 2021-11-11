Продавец виртуального игрового ножа из Зельвы лишился реальных денег

11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Продавца виртуального игрового ножа из Зельвы мошенники оставили без денег. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, 23-летний житель Зельвы, игрок в Counter-Strike, решил продать виртуальный нож. Объявление об этом разместил в социальной сети.

С ним связался потенциальный покупатель. Стороны договорились о цене. Покупатель пообещал перечислить Br216. После чего получил ссылку на обмен.

"Так, через сайт мошенник перевел нож в свой аккаунт, а свои обязательства по оплате не выполнил", - рассказали в СК.

Продавец ножа связался с покупателем. Настаивал на возврате игрового имущества. Собеседник затребовал перевести на его банковскую карту 300 российских рублей, обещая вернуть нож. После перевода необходимой суммы злоумышленник перестал выходить на связь.

Следователем допрошен потерпевший и осмотрен его игровой аккаунт. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) УК.-0-