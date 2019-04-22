Продавца экстази и гашиша задержали в Минске

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сбыт опасных наркотических и психотропных веществ в Минске задержан житель Гродно, сообщили БЕЛТА в Московском РУВД Минска.
Правоохранители 19 апреля задержали неработающего 21-летнего жителя Гродно. "Он хранил при себе с целью сбыта более 20 таблеток МDMA. Оперативникам молодой человек пояснил, что в Минске у него также есть тайник с гашишем. На указанном фигурантом месте сотрудники обнаружили и изъяли около 100 г наркотика", - рассказали в милиции. Парень распространял наркотики в Гродно и Минске, а также употреблял их сам.
Изъятое оперативниками вещество направлено на исследование в ГКСЭ. Правоохранители устанавливают канал поставки наркотика, проводится дальнейшая проверка для выявления круга иных сбытчиков и покупателей.
Материалы проверки переданы в Первомайский (Минска) районный отдел Следственного комитета для правовой оценки.-0-
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