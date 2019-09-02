Продавца насвая задержали в центре Гомеля с 1,7 кг товара

2 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля изъяли у гомельчанина почти 2 кг насвая, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

У Центрального рынка Гомеля внимание сотрудников милиции привлек мужчина, который ранее неоднократно попадался на продаже некурительного табачного изделия. Он то и дело подходил к микроавтобусу, а затем возвращался в одну и ту же точку. При очередном подходе к автомобилю сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Центрального РОВД задержали 48-летнего местного жителя с поличным. Под микроавтобусом он прятал так называемую "бомбу" - пакет с уже расфасованным на дозы насваем. Общий вес изъятого составил 1,7 кг.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания). Ему грозит штраф либо административный арест.-0-