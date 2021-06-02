Продавца Пинского райпо подозревают в присвоении продукции на Br1,2 тыс.

2 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе 37-летнюю женщину подозревают в присвоении продукции магазина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Женщина работала продавцом в магазине Пинского райпо. Ее подозревают в том, что за два месяца она присвоила продукцию на сумму более Br1,2 тыс. "Доказать причастность женщины к хищению не составило большого труда, так как магазин недавно открылся и подозреваемая была единственным продавцом. На первой же инвентаризации работница и "погорела". Женщина присваивала себе как продовольственные, так и непродовольственные товары", - рассказали в УВД.

Часть похищенного была изъята во время осмотра дома у подозреваемой. Возбуждено уголовное дело по факту присвоения имущества.-0-