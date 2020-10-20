Продавца телефонов и электротехники будут судить за уклонение от уплаты Br110 тыс. налогов

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продавца мобильных телефонов и бытовой электротехники будут судить за уклонение от уплаты налогов на Br110 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

По материалам дела, 28-летний житель Минска, директор торговой организации, с июля 2018 года по март 2019-го уклонился от уплаты налогов путем сокрытия и умышленного занижения выручки от реализованных товаров. Через интернет-магазин и службу доставки товаров он продал более 200 мобильных телефонов и другой бытовой электронной техники без документального оформления. Полученные деньги за товар не провел через расчетный счет предприятия, при этом не отразил выручку на соответствующих счетах бухгалтерского учета.

Уголовное дело направлено в суд. Избранная ранее к обвиняемому мера пресечения осталась прежней - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело находилось в производстве Минского районного отдела Следственного комитета.-0-