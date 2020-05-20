Продавцы пиломатериалов уклонились от уплаты более Br600 тыс. налогов

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент финансовых расследований КГК пресек преступную схему уклонения от уплаты налогов и невозврата из-за рубежа экспортной выручки, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Жители Минска и Минского района с октября 2016-го по март текущего года при реализации пиломатериалов уклонялись от уплаты налогов и не возвращали из-за границы валюту. В общей сложности участники преступной группы не заплатили налоги на сумму более Br600 тыс. и скрыли выручку от экспорта пиломатериалов в размере более 1,5 млн евро.

"Подозреваемые покупали пиломатериалы (доску обрезную) в Беларуси за наличный расчет и в дальнейшем продавали в страны Евросоюза. Денежные средства от их экспорта поступали на счета подконтрольной участникам преступной группы литовской компании, а полученная выручка скрывалась от налогообложения. Впоследствии данные денежные средства для искажения их происхождения легализовывалась под видом маркетинговых услуг", - пояснили в КГК.

С учетом собранных доказательств Департамент финансовых расследований возбудил девять уголовных дел: по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере), ч.2 ст.235 (легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере) и семь уголовных дел по ст.225 (невозвращение из-за границы валюты в особо крупном размере) УК.

С целью возмещения ущерба, причиненного государству, наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму более Br300 тыс.-0-