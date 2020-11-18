Продолжается проверка по факту смерти Романа Бондаренко - Генпрокуратура

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается проверка по факту смерти Романа Бондаренко. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации Генеральной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что 16 ноября на интернет-ресурсах активно распространялась информация о том, что родителям не отдают тело Романа Бондаренко, умершего 12 ноября. По этому поводу его мать 16 ноября якобы дважды безуспешно обращалась в Генеральную прокуратуру.

"Прежде всего выражаем соболезнования родным и близким в связи с постигшим семью горем, - подчеркнули в отделе информации. - Сообщаем, что Генеральная прокуратура в соответствии с поручением Президента проводит проверку обстоятельств смерти этого гражданина. В связи с завершением ряда первоначальных экспертных исследований утром 16 ноября в Генеральной прокуратуре матери Романа Бондаренко сообщили о наличии в Госкомитете судебных экспертиз разрешения на выдачу тела сына. Позже представители Генпрокуратуры и Госкомитета неоднократно предлагали забрать тело сына для погребения и оказать помощь в организации похорон. До настоящего времени родственники умершего уклоняются забрать тело Романа Бондаренко".-0-