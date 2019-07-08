8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается психолого-психиатрическая экспертиза минчанки, пытавшейся убить 10-месячного сына. Мальчик умер в больнице, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Следственным управлением УСК по городу Минску продолжается расследование уголовного дела в отношении 34-летней женщины. Она подозревается в причинении тяжких травм своему 10-месячному сыну с целью умышленного лишения жизни. Мальчик скончался в больнице 29 июня", - проинформировали в СК.

Следователями допрошены свидетели, в том числе и знакомые семьи. Назначен ряд экспертиз, проведение которых поручено специалистам ГКСЭ. Изучается содержимое компьютерной техники и мобильного телефона женщины для установления мотивов совершения преступления. "В отношении подозреваемой продолжается проведение стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Мера пресечения остается прежней - заключение под стражу", - рассказали в СК.

Как сообщалось, вечером 17 июня в правоохранительные органы поступила информация о травмировании 10-месячного мальчика. По данным следствия, женщина во дворе дома на ул.Мазурова в Минске с целью умышленного лишения жизни причинила своему сыну тяжкие травмы, однако не довела умысел до конца по независящим от нее обстоятельствам. Ее действия пресек отец ребенка. Управлением Следственного комитета по Минску в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, п.2 ч.2 ст.139 УК (покушение на убийство заведомо малолетнего).-0-