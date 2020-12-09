Продуктовый магазин горел в Лельчицком районе

9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В деревне Новое Полесье Лельчицкого района горел продуктовый магазин, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сигнал о пожаре поступил 8 декабря в 21.13. Когда спасатели прибыли по адресу, из магазина шел дым. Они потушили пожар. Пострадавших нет.

Огонь повредил кровлю, потолочное перекрытие, закопчены стены внутри магазина.

Причина произошедшего устанавливается. Вероятно, инцидент случился из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-