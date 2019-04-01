Производитель окон из ПВХ под Гомелем недоплатил более Br98 тыс. налогов

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания по производству оконных и балконных блоков под Гомелем недоплатила более Br98 тыс. налогов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гомельской области.

Директор коммерческой организации при пособничестве главного инженера и начальника коммерческого отдела умышленно уклонился от уплаты в бюджет налогов в особо крупном размере. Схема занижения налогооблагаемой базы заключалась в неполноте отражения операций по бухучету.

Сырье для изготовления неучтенных окон из ПВХ закупалось, а выпущенная из него продукция реализовывалась физлицам за наличный расчет без использования кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем.

Причиненный ущерб составил Br98 780 налогов, за их несвоевременную уплату начислено также Br3 320 пени.-0-