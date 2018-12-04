Производственный цех горел в Гомельском районе

4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе горел цех предприятия по производству памятников, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Днем 3 декабря спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре в здании пилорамы в деревне Рандовка. Открытым пламенем горела кровля.

На площадях объекта располагаются производство гранитных памятников и общество с ограниченной ответственностью по деревообработке. В рабочее время здесь заняты 8 человек. Люди покинули объект самостоятельно до прибытия подразделений МЧС.

Огнем уничтожена кровля и имущество внутри цеха по производству надгробных плит и памятников, а также имущество в кабинетах. Пострадавших нет.

Одна из версий причины пожара - нарушение правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования.

Проверку проводит следственно-оперативная группа.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС