Производственный цех горел в Гомельском районе

4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе горел цех предприятия по производству памятников, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Днем 3 декабря спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре в здании пилорамы в деревне Рандовка. Открытым пламенем горела кровля.
На площадях объекта располагаются производство гранитных памятников и общество с ограниченной ответственностью по деревообработке. В рабочее время здесь заняты 8 человек. Люди покинули объект самостоятельно до прибытия подразделений МЧС.
Огнем уничтожена кровля и имущество внутри цеха по производству надгробных плит и памятников, а также имущество в кабинетах. Пострадавших нет.
Одна из версий причины пожара - нарушение правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования.
Проверку проводит следственно-оперативная группа.-0-
Фото Гомельского областного управления МЧС
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