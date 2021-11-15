Прокуратура Бреста завершила проверку в связи с гибелью ребенка в техническом колодце

15 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. После проверки по факту гибели ребенка в резервуаре с водой прокуратура Бреста потребовала устранить нарушения в сфере использования потенциально опасных объектов, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

Как сообщалось, несчастный случай произошел днем 24 октября в лесном массиве вблизи ул.Лейтенанта Рябцева. Мальчик 2016 года рождения упал в технологический колодец глубиной 3 м. Прибывшие по вызову работники МЧС подняли ребенка наверх. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали его смерть.

Земельный участок, где произошла трагедия, и его сооружения в 2005 году переданы от Барановичского эксплуатационного управления Вооруженных Сил на баланс ЖРЭУ Бреста. При этом коммунальное предприятие не приняло в полном объеме меры для обеспечения безопасности и наведения порядка на этом участке. Должностные лица коммунального предприятия не организовали проверку потенциально опасных объектов, к которым относятся и вкопанные в землю технические резервуары. Впоследствии работники прокуратуры определили местонахождение 6 резервуаров, один из которых был обнаружен после гибели ребенка при обследовании территории.

В рамках уголовного дела о служебной халатности, возбужденного Брестским межрайонным отделом Следственного комитета по ч.2 ст.428 УК, проводятся следственные действия для установления конкретных виновных должностных лиц и привлечения их к ответственности.

Прокуратура Бреста внесла в адрес председателя горисполкома представление, в котором потребовала устранить нарушения в сфере безопасности жизни и здоровья граждан, земельного и природоохранного законодательства, а также способствовавшие им причины и условия. Прокуратура Брестской области разработала дополнительные меры по линии надзора за соблюдением коммунальными и другими организациями норм об использовании потенциально опасных объектов.-0-