30 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области выявила факты неэффективного использования сельскохозяйственных земель. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В Брестской области насчитывается более 1,2 млн га земель сельхозназначения, это около 40% общей площади региона. Проверяя их состояние с учетом сведений земельно-информационной системы "Геопортал", прокуроры выявили факты зарастания пахотных и улучшенных луговых земель в Барановичском, Брестском, Березовском, Ганцевичском, Кобринском, Малоритском, Пинском, Лунинецком, Ляховичском, Пружанском и Столинском районах. Обнаружено 56 участков неиспользуемых земель на 1,4 тыс. га.

Во время проверки вскрыты факты несвоевременного и недостаточного проведения хозяйствами необходимых агротехнических мероприятий, а также отсутствия должного контроля за охраной и использованием земель.

Прокуроры внесли 15 актов реагирования. Потребовали решить вопрос о вовлечении неиспользуемых земель в оборот и привлечь к дисциплинарной ответственности более 25 должностных лиц.-0-