12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Чаусского района возбудила уголовное дело по факту угрозы убийством представителям власти и субъекту хозяйствования. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"На основании материалов проверки местного РОВД прокурор Чаусского района возбудил уголовное дело по факту угрозы убийством в отношении председателя Чаусского районного Совета депутатов и председателя правления Чаусского райпо. Установлено, что с 9 по 15 августа пользователь одного из Telegram-каналов разместил текстовое сообщение, в котором призывал к убийству путем расстрела названных лиц в связи с их убеждениями. При этом подозреваемый не ограничил доступ других пользователей интернета к этому сообщению. Потерпевшие, узнав об угрозе в свой адрес, восприняли ее реально и опасались ее осуществления", - рассказали в службе информации.

По результатам проверки милиции материалы в отношении нарушителя были переданы в Чаусский районный отдел Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела об угрозе убийством по ст.186 УК. Руководитель территориального РОСК вынес постановление о возврате материала в РОВД в связи с отсутствием в действиях мужчины уголовно наказуемого деяния.

Прокурор Чаусского района, изучив материалы проверки, сведения о личности мужчины, который характеризовался склонностью к насильственным действиям, отменил это процессуальное решение с одновременным возбуждением уголовного дела по ст.186 УК. В ведомстве отметили, что в соответствии с ч.4, п.5 и ч.5 ст.34 Уголовно-процессуального кодекса прокурор в рамках надзора за соблюдением законности при производстве предварительного следствия и дознания уполномочен отменять необоснованное постановление начальника следственного подразделения и возбуждать уголовное дело.

По мнению прокуратуры, решение РОСК было необоснованным, поскольку в ст.186 УК предусмотрен запрет под угрозой привлечения к ответственности угрожать гражданам убийством, причинением тяжких телесных повреждений либо уничтожением имущества общеопасным способом. При этом не имеет значения, каким способом эта угроза передана адресату - непосредственно при личном общении либо через интернет. Потерпевший, ознакомившись с этой информацией, воспринял ее как реальную опасность.

Для организации и проведения предварительного расследования уголовное дело направлено в Чаусский районный отдел Следственного комитета.-0-