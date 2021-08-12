Прокуратура Добрушского района возбудила уголовное дело о клевете на директора школы

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Добрушского района по результатам мониторинга интернет-ресурсов и доследственной проверки возбудила уголовное дело по факту клеветы в адрес директора школы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гомельской области.По материалам дела неустановленное лицо 11 июля 2021 года в публичном Telegram-чате распространило заведомо ложные, порочащие честь и достоинство сведения о директоре одной из школ района, который возглавлял участковую избирательную комиссию в период электоральной кампании в 2020 году.Эти действия квалифицированы по ст.188 Уголовного кодекса Беларуси. В санкции статьи предусмотрено наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в Добрушский районный отдел Следственного комитета.Тем временем прокуратура Пружанского района направила в суд уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, который обвиняется в публичном оскорблении сотрудника ОМОН в связи с выполнением им служебных обязанностей, а также вымогательстве.Как сообщает служба информации прокуратуры Брестской области, неустановленное лицо 25 января 2021 года в одном из сообществ социальной сети "ВКонтакте" разместило публикацию о результатах рассмотрения уголовного дела по факту оскорбления командира отделения ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Под этой новостью обвиняемый написал оскорбительный комментарий в адрес потерпевшего.Кроме этого, фигурант уголовного дела с ноября 2019 года по февраль 2021-го через социальные сети и мессенджеры вымогал деньги у супруги бывшего одногруппника. В переписке он угрожал распространить клевету в отношении потерпевшей, а также применить физическое насилие к ней и ее близким, включая несовершеннолетних детей. Так он хотел понудить женщину перечислить на его карт-счета Br7,6 тыс. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.-0-