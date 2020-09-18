Прокуратура Гомеля выявила нарушения на стройплощадке, где получил травмы подросток

18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомеля выявила нарушения на строительной площадке, где получил тяжелые травмы подросток, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры области.

В конце августа 12-летний мальчик забежал на строительную площадку во дворе дома по ул.Головачева. "Там он упал и ударился головой об арматуру. С открытой черепно-мозговой травмой и сдавленным оскольчатым переломом лобной кости мальчика доставили в больницу", - рассказали в службе информации.

Прокуратура Гомеля установила грубые нарушения законодательства об охране жизни и здоровья детей, в том числе Директивы №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины". "Стройплощадку не оградили надлежащим образом: был проем, через который посторонние могли попасть на объект. К тому же территория была загромождена складируемыми материалами, строительными конструкциями и отходами. Именно несоблюдение законодательства при содержании площадки повлекло за собой получение подростком тяжких телесных повреждений", - подчеркнули в прокуратуре.

Стройорганизации внесено предписание с требованием устранить выявленные недостатки. Прокуратура Гомеля также направила в Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты поручение о привлечении виновных к административной ответственности.-0-