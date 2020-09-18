Прокуратура Гомеля выявила нарушения на стройплощадке, где получил травмы подросток

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 18 сентября 2020
Минск Сплошная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:38 Казахстан изменил требования к прибывающим из-за рубежа В мире
15:38 Футболисты брестского "Динамо" сыграют с "Лудогорцем" в плей-офф Лиги Европы Спорт
15:37 В Гродно суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП Происшествия
15:35 Пакетный принцип предоставления услуг планируют реализовать через службу "Одно окно" Общество
15:20 ГПК: хасиды-паломники проходят пограничный контроль в Беларусь Общество
15:17 Прививку от гриппа сделали уже более 41 тыс. жителей Могилевской области Регионы
15:15 Совет Республики: резолюция Европарламента по ситуации в Беларуси носит политизированный характер Политика
15:09 В Гродно разыскивают 16-летнюю девушку Происшествия
15:04 Редкий фиолетовый гриб заметили в Беловежской пуще Регионы
14:50 ВВП России в II квартале сократился на 8% В мире
14:42 Бывший дом лесной администрации XVIII века открыли после реставрации в Гродно Регионы
14:40 Участница женского форума "За Беларусь": нам комфортно жить в нашей стране и мы ее никому не отдадим Общество
14:36 Почти 130 га растительности сгорело на юго-западе Франции В мире
14:13 В Беларуси сегодня есть все для достойной жизни каждого - Ананич Общество
14:08 Правоохранители Брестской области менее чем за сутки задержали автомобильных воров Происшествия
13:57 Прокуратура Гомеля выявила нарушения на стройплощадке, где получил травмы подросток Происшествия
13:49 В центре Гродно установили памятник святому Губерту Регионы
13:20 МАРТ направил предостережение главе Белорусской автомобильной ассоциации из-за заявлений о росте цен Экономика
13:19 Доллар и российский рубль на торгах 18 сентября подешевели, евро подорожал Экономика
13:18 Дети не должны вовлекаться в политические игры взрослых - участница женского форума "За Беларусь" Общество
13:13 В работу школьных служб медиации планируют включать родителей Общество
13:11 Республиканский турслет студентов пройдет в Березинском районе 25-27 сентября Общество
13:06 Под Слонимом грузовик насмерть сбил двух мужчин Происшествия
13:05 Пресс-конференция о конкурсе "Учитель года Республики Беларусь" пройдет 21 сентября в БЕЛТА Общество
12:50 Замгенпрокурора на встрече со студентами БГУ: важно взвешенно относиться к информации Общество
12:44 "Великий камень" хотят продвигать как основную площадку для транзакций в юанях в ЕАЭС Экономика
12:38 Осенние ярмарки пройдут во всех районах Минска в эти выходные Регионы
12:38 Студентка БарГУ: Беларусь - страна возможностей для молодежи и движения вперед Общество
12:30 В Беларуси выздоровели и выписаны 73 098 пациентов с COVID-19 Общество
12:29 В Гомеле загорелся магазин Происшествия
Все новости
Все новости
Происшествия
18 сентября 2020, 13:57

Прокуратура Гомеля выявила нарушения на стройплощадке, где получил травмы подросток

Фото прокуратуры Гомеля
Фото прокуратуры Гомеля

18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомеля выявила нарушения на строительной площадке, где получил тяжелые травмы подросток, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры области.

В конце августа 12-летний мальчик забежал на строительную площадку во дворе дома по ул.Головачева. "Там он упал и ударился головой об арматуру. С открытой черепно-мозговой травмой и сдавленным оскольчатым переломом лобной кости мальчика доставили в больницу", - рассказали в службе информации.

Прокуратура Гомеля установила грубые нарушения законодательства об охране жизни и здоровья детей, в том числе Директивы №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины". "Стройплощадку не оградили надлежащим образом: был проем, через который посторонние могли попасть на объект. К тому же территория была загромождена складируемыми материалами, строительными конструкциями и отходами. Именно несоблюдение законодательства при содержании площадки повлекло за собой получение подростком тяжких телесных повреждений", - подчеркнули в прокуратуре.

Стройорганизации внесено предписание с требованием устранить выявленные недостатки. Прокуратура Гомеля также направила в Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты поручение о привлечении виновных к административной ответственности.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомель подростки прокуратура
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В Гродно суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП
Фото УВД Гродненского облисполкома В Гродно разыскивают 16-летнюю девушку
Скриншот из видео МВД Правоохранители Брестской области менее чем за сутки задержали автомобильных воров
Фото из архива Под Слонимом грузовик насмерть сбил двух мужчин
Фото МЧС В Гомеле загорелся магазин
Фото из архива Уголовное дело возбудили против жителя Витебского района за оскорбление милиционера
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко требует активнее развивать жилищное строительство в городах-спутниках Минска
В Беларуси в этом году планируется построить 1,6 млн кв.м индивидуального жилья
Расходы на систему поддержки семей с детьми ежегодно составляют 3,4% ВВП
Яркий сентябрь в Minsk World - акции, скидки и рассрочка до 100 месяцев!
Топ-новости
Лукашенко обращает внимание на возможность шире продвигать белорусские строительные услуги в Россию
Совет Республики: резолюция Европарламента по ситуации в Беларуси носит политизированный характер
ГПК: хасиды-паломники проходят пограничный контроль в Беларусь
Участница женского форума "За Беларусь": нам комфортно жить в нашей стране и мы ее никому не отдадим
Пресс-конференция о конкурсе "Учитель года Республики Беларусь" пройдет 21 сентября в БЕЛТА
В Беларуси выздоровели и выписаны 73 098 пациентов с COVID-19
В центре Гродно установили памятник святому Губерту
Замгенпрокурора на встрече со студентами БГУ: важно взвешенно относиться к информации
В Беларуси сегодня есть все для достойной жизни каждого - Ананич
МАРТ направил предостережение главе Белорусской автомобильной ассоциации из-за заявлений о росте цен
ГПК: охрана госграницы Беларуси осуществляется в усиленном варианте
Осенние ярмарки пройдут во всех районах Минска в эти выходные
Прокуратура приняла комплекс мер по стабилизации обстановки в Минске
"Белавиа" с 20 сентября увеличит частоту рейсов в Ереван
Республиканский турслет студентов пройдет в Березинском районе 25-27 сентября
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.